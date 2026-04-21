Представитель Следкома обсудил со школьниками вопрос измены Родине

Руководитель следственного отдела по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу Владимир Столяр провел правовой урок для учеников 8-11 классов общеобразовательного учреждения «Полярная звезда». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, тема звучала так – «Измена Родине».

Во время занятия Владимир Столяр подробно разъяснил учащимся юридическое понятие государственной измены, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, какие действия подпадают под это преступление: шпионаж, разглашение государственной тайны, диверсия, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации и др.

Особое внимание руководитель отдела уделил возрасту, с которого наступает уголовная ответственность за такие преступления, мерам наказания, предусмотренным законодательством, последствиям для несовершеннолетних и общества в случае совершения подобных преступлений, и рискам вербовки подростков через Интернет и социальные сети.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, школьники активно участвовали в обсуждении темы урока и задавали вопросы о том, как не стать жертвой вербовки и манипуляций в сети, где проходит грань между неосторожным поступком и уголовным преступлением, как правильно действовать, если появились подозрения о противоправных действиях окружающих.

Учащиеся и организаторы мероприятия отметили, что разговоры о такой теме помогают подросткам понять важность соблюдения законов и укрепить чувство ответственности за безопасность страны.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube