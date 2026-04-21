На Ямале участникам СВО адаптируют жилье под индивидуальные запросы и особенности

Как сообщили в администрации города, представители Фонда «Защитники Отечества» и департамента соцзащиты проверили квартиры, в которых проживают участники специальной военной операции, получившие инвалидность. Теперь будет решаться вопрос о том, как обеспечить необходимое людям качество жизни.

«В адаптации нуждаются как жилые помещения, так и общедомовое имущество, в частности, лестничные пролеты и выходы из подъездов. По итогам обследования будут составлены акты для принятия дальнейших решений», – рассказала сотрудник департамента по труду и соцзащите населения Салехарда Валентина Чугунова.

По вопросам адаптации многоквартирных домов и частного жилого сектора можно обратиться по телефону: +7 (34922) 5-21-41 (добавочный 233 или 210).

Салехард, Елена Васильева

