В Надыме мужчина залез на крышу ремонтируемого дома, упал и убился

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директора организации-подрядчика.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что мужчина, будучи ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ по муниципальному контракту по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в пгт. Пангоды, в августе 2025 года пустил на ремонтируемую крышу 4-этажного здания жилого дома постороннего. Мужчина без страховки упал с высоты 13 метров и умер в реанимации.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением техники безопасности и правил охраны труда при ведении строительных работ, на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube