Замдиректора школы получила взятку в 300 тысяч за благосклонность к индивидуальному предпринимателю

В Приуральском районе индивидуальный предприниматель коррумпировал замдректора школы.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент случился в селе Катравож.
По версии следствия, экс-замдиректора школы получила от индивидуального предпринимателя, с которой были заключены договоры на поставку товарно-материальных ценностей, взятку. Речь идет о более чем 300 тысячах рублей. Взамен женщина должна была помогать ИП при дальнейшем сотрудничестве.
По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.
Салехард, Елена Васильева
