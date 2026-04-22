Артюхов обратился к ямальчанам с просьбой сделать выбор и проголосовать

В России, в том числе на Ямале, снова началось голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор округа Дмитрий Артюхов призвал жителей не игнорировать мероприятие и принять в нем участие.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – по-настоящему народный. Именно жители решают, какие пространства нужно обновить в первую очередь. За семь лет мы дали новую жизнь более чем 300 общественным пространствам и тысяче дворов – это лучший пример работы нацпроекта. Сам обязательно приму участие и призываю каждого жителя проголосовать за понравившийся проект. Территории, получившие поддержку большинства, гарантированно войдут в нашу программу работ», – подчеркнул Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО.

Отметим, что быть активными и голосовать призвать жителей Уральского федерального округа и уральский полпред Артем Жога.

«В этом году из регионов Уральского федерального округа для выбора жителей представлено 500 общественных пространств и 14 дизайн-проектов: это парки, скверы, набережные, площади, пешеходные пространства. У каждого жителя старше 14 лет есть возможность повлиять на развитие родного города или посёлка, сделать его комфортнее, уютнее и красивее. Приглашаю уральцев отдать свой голос за территорию, которая будет благоустроена в будущем году.

Проголосовать за объект можно с 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтёров в общественных местах. Именно ваш голос может стать решающим!», – отметил в социальных сетях Артем Жога.

Салехард, Елена Васильева

