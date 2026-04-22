Ямалец украл снегоход за полмиллиона

Ямалец заплатит крупный штраф за кражу дорого снегохода.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, 43-летний житель Ямальского района в феврале 2023 года мужчина тайно и незаконно завладел снегоходом, чем причинил потерпевшему ущерб в размере 518 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Ущерб пострадавшему возмещен в полном объёме.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube