Ямалец украл снегоход за полмиллиона

Ямалец заплатит крупный штраф за кражу дорого снегохода.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, 43-летний житель Ямальского района в феврале 2023 года мужчина тайно и незаконно завладел снегоходом, чем причинил потерпевшему ущерб в размере 518 тысяч рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Ущерб пострадавшему возмещен в полном объёме.
Салехард, Елена Васильева
