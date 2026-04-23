На Ямале со спутников будут отслеживать оленеводческие маршруты – для чего это надо

На Ямале приступили к практической реализации пилотного проекта «Безопасная тундра». В Ямальский район поступило оборудование для спутникового мониторинга оленеводческих маршрутов. В течение ближайшего месяца трекеры будут устанавливать на вожаков стад. Это первый в России проект такого масштаба: он охватит более 100 тысяч домашних оленей.

Участие в проекте подтвердили владельцы 31 хозяйства, в которых содержится порядка 50% от всего поголовья оленей Ямальского района. Каждое из них получит спутниковый ошейник для вожака стада. Данные о маршрутах выпаса будут поступать на цифровую платформу в реальном времени и визуализироваться в виде электронной карты. В планах – ее интеграция с Единой картографической системой Ямала, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

В рамках инициативы в округе впервые будет собрана научно обоснованная статистика о нагрузке на пастбища. Таким образом, цифровая платформа позволит точно определять участки, нуждающиеся в естественном восстановлении, и своевременно корректировать маршруты выпаса.

«Этот проект – не про ошейники на оленях, а про будущее Ямала. Мы создаем систему доверия и устойчивого развития, в которой оленевод получает безопасность, справедливость и стабильный доход, бизнес – качественную продукцию и предсказуемость, власть – прозрачность и объективные данные для решений, а природа – возможность восстановления. Только так можно сохранить устойчивую агропромышленную отрасль и саму суть ямальской тундры с ее этнокультурными особенностями», – пояснил Павел Сэротэтто – автор проекта, заместитель начальника управления по делам малочисленных народов Севера администрации Ямальского района

Технологии работают не только на экологию, но и на безопасность людей. Точное знание местоположения стад упростит планирование авиаперевозок: например, для организованного вывоза детей в школы‑интернаты или доставки в тундру специалистов, оказывающих медицинские и социальные услуги. Координаты с трекеров также могут передаваться в экстренные службы, что сократит время реагирования.

Технологии спутникового мониторинга уже применяются для учета диких животных в Ненецком АО, Якутии и на Чукотке. На Ямале ошейники тестировались в 2021 году в научной программе «Тундра глазами оленя», но охватывали лишь два стада и решали исследовательские задачи. «Безопасная тундра» – первый проект по своему масштабу, где мониторинг служит практическим задачам: безопасности людей, сохранению экологии и устойчивому развитию оленеводства, пояснили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

