В Новом Уренгое школьник принес в школу нож

На Ямале проясняют обстоятельства ЧП в школе – мальчик принес в учебное учреждение нож.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, иде проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Предварительно установлено, что 20 апреля 2026 года 13-летний мальчик пытался пронести нож в учебное заведение в городе Новый Уренгой. В этот момент сработали металлоискатели, в связи с чем действия школьника пресекли сотрудники охраны. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших.

Следователями выясняются мотивы поведения несовершеннолетнего и обстоятельства нахождения при нем ножа. Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в аппарате следственного управления.

Новый Уренгой, Елена Васильева

