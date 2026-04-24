Главная ледовая переправа Ямала закрывается – сезон закончен

Главная ледовая переправа ЯНАО, связывавшая Салехард и Лабытнанги, заканчивает свою работу.

Как сообщает региональный Дептранс, в 12 часов ночи 28 апреля движение транспорта по льду через Обь будет прекращено для всех видов автомобилей.

С 25 апреля прекратится перевозка пассажиров на автобусе.

«С 29 апреля для перевозки пассажиров между городами Салехард и Лабытнанги начнут курсировать суда на воздушной подушке. Первый рейс запланирован на 6.45 утра, последний в 23.00. Первый рейс отправится со стороны Лабытнанги, далее в соответствии с расписанием. Стоимость проезда составит 260 рублей для взрослого без карты «Морошка» и 200 рублей с картой «Морошка» при условии оплаты проезда картой зарегистрированной в проекте «Морошка . Для детей 130 рублей и 100 рублей, соответственно. За провоз 10 кг багажа 26 и 20 рублей», – сообщили в Дептрансе.

Билеты можно приобрести в кассах, расположенных в павильонах на правом и левом берегах. Узнать дополнительную информацию можно в чат-боте «Переправа Лбт-Схд».

Салехард, Елена Васильева

