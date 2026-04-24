Заксо Ямала назначило половину членов окружного Избиркома с правом решающего голоса

Депутаты Законодательного Собрания Ямало‑Ненецкого автономного округа на пленарном заседании назначили семь членов Избирательной комиссии ЯНАО с правом решающего голоса на новый срок полномочий – 2026-2031 годы.
Ранее вопрос рассмотрел Комитет Заксобрания ЯНАО по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Глава комитета Наталия Фиголь отметила, что документы по кандидатурам внесены в соответствии с установленными требованиями и сроками, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Заксобрания.
Избирательная комиссия ЯНАО формируется в составе 14 членов с правом решающего голоса. В соответствии с установленным порядком Законодательное Собрание назначает 7 членов комиссии. Решением депутатов членами Избирательной комиссии ЯНАО с правом решающего голоса назначены:
Горелик Игорь Моисеевич (выдвинут Центральной избирательной комиссией РФ);
Евай Константин Александрович (выдвинут Региональным общественным движением «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал – потомкам!"»);
Журавлева Людмила Анатольевна (выдвинута Ямало‑Ненецким окружным отделением политической партии КПРФ);
Климентьева Светлана Сергеевна (выдвинута Думой Приуральского района);
Марковскайте Марина Зенонасовна (выдвинута Социалистической партией Справедливая Россия);
Попова Юлия Сергеевна (выдвинута Избирательной комиссией ЯНАО);
Стаматева Елена Семеновна (выдвинута Думой города Салехарда).
«В этом году на Ямале предстоит сразу несколько избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы, а также муниципальные выборы. Главная задача – обеспечить прозрачность процедур…», – сообщил спикер заксо ЯНАО Сергей Ямкин.
Салехард, Елена Васильева
