Заксо Ямала назначило половину членов окружного Избиркома с правом решающего голоса

Депутаты Законодательного Собрания Ямало‑Ненецкого автономного округа на пленарном заседании назначили семь членов Избирательной комиссии ЯНАО с правом решающего голоса на новый срок полномочий – 2026-2031 годы.

Ранее вопрос рассмотрел Комитет Заксобрания ЯНАО по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Глава комитета Наталия Фиголь отметила, что документы по кандидатурам внесены в соответствии с установленными требованиями и сроками, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Заксобрания.

Избирательная комиссия ЯНАО формируется в составе 14 членов с правом решающего голоса. В соответствии с установленным порядком Законодательное Собрание назначает 7 членов комиссии. Решением депутатов членами Избирательной комиссии ЯНАО с правом решающего голоса назначены:

Горелик Игорь Моисеевич (выдвинут Центральной избирательной комиссией РФ);

Евай Константин Александрович (выдвинут Региональным общественным движением «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал – потомкам!"»);

Журавлева Людмила Анатольевна (выдвинута Ямало‑Ненецким окружным отделением политической партии КПРФ);

Климентьева Светлана Сергеевна (выдвинута Думой Приуральского района);

Марковскайте Марина Зенонасовна (выдвинута Социалистической партией Справедливая Россия);

Попова Юлия Сергеевна (выдвинута Избирательной комиссией ЯНАО);

Стаматева Елена Семеновна (выдвинута Думой города Салехарда).

«В этом году на Ямале предстоит сразу несколько избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы, а также муниципальные выборы. Главная задача – обеспечить прозрачность процедур…», – сообщил спикер заксо ЯНАО Сергей Ямкин.

Салехард, Елена Васильева

