В природном парке «Ингилор» родились первые в этом году овцебыки

В природном парке «Ингилор» родились первые в это году телята овцебыков. Сейчас самки с семью детенышами находятся на территории вольеров на двух кордонах – «Няровей» и «Морозова».

Во время отела животные находятся под пристальным наблюдением инспекторов. На территории вольеров введен режим тишины, въезд туристов в этот период запрещен.

«В период отела овцебыкам необходим покой, чтобы самки могли спокойно родить и выкормить потомство. Ограничение посещения парка в это время помогает снизить стресс для животных, что способствует сохранению их здоровья и успешному появлению на свет новых телят», – рассказал директор-государственный инспектор в области охраны окружающей среды ГБУ «Дирекция ООПТ ЯНАО» Евгений Федоренко.

Новорожденные овцебыки весят до 10 килограммов, почти сразу после рождения они встают на ноги и следуют за матерью. В первые недели жизни малыши питаются исключительно материнским молоком. В июне в рацион добавляется молодая трава. Взрослые особи проявляют исключительную заботу о детенышах, защищая их от хищников и не подпуская к ним людей.

Ежегодно в «Ингилоре» рождается около 20 телят овцебыков. Рекорд по приплоду был установлен в 2024 году – тогда на свет появилось 29 животных. Всего с 2020 года в природном парке родилось 140 телят.

Часть из них была отправлена в зоопарки Москвы, Новосибирска и Перми – это необходимо для обновления генофонда, так как в зоопарках содержатся овцебыки из другой генетической линии. Для Пермского зоопарка животные из «Ингилора» стали новым видом – для них обустроили просторный вольер площадью более 700 квадратных метров.

«Ири, Инга и Лора – еще маленькие овцебыки. Как правило, размножаться они начинают в возрасте трех лет. Пока они активно растут, устанавливают социальные связи внутри группы. Лора в группе самая активная, Ири и Инга уступают ей первенство. Овцебыки чувствуют себя хорошо, много времени проводят в играх с мячами, елями и друг с другом», – рассказала Наталья Ярушина, старший зоолог отдела «Полярный мир» Пермского зоопарка.

Программа по восстановлению исторического ареала овцебыков на Ямале стартовала в 1997 году – тогда первые 15 особей были завезены в природный парк с Таймыра. Благодаря правильному уходу поголовье значительно увеличилось. За последние пять лет порядка 80 овцебыков выпущены в дикую природу. По оценкам специалистов, за пределами вольеров на Ямале проживает более 200 овцебыков, а в самом вольерном комплексе парка содержится 122 особи, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube