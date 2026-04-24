Коммерсант и чиновники вступили в сговор и забрали себе из бюджета Салехарда несколько миллионов

В Салехарде коммерсанту дали три года условно за сговор с сотрудниками администрации города, после которого из бюджета были потрачены крупные деньги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в период с 2022 года по 2024 год индивидуальный предприниматель, вступив в преступный сговор с должностными лицами администрации города Салехард, заключил ряд договоров с автономной некоммерческой организацией на общую сумму более 5,2 млн рублей. Никаких работы по этим договорам выполнено не было. 25% поступавших денежных средств предприниматель оставлял себе, остальные деньги передавал соучастникам.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил иск о взыскании с виновного части суммы невозмещенного причиненного ущерба в размере 3,7 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается.

Салехард, Елена Васильева

