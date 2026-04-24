На Ямале широко отпразднуют День коренных малочисленных народов России

30 апреля в России впервые отметят праздник, посвященный сохранению традиционных промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов России. Для Ямала он имеет особое значение. В округе проживает свыше 49 тысяч представителей коренных народов, из которых около трети ведут традиционный образ жизни.

В честь праздника по всему региону состоится серия культурно-просветительских мероприятий.

26 апреля Салехард примет гостей на празднике «Мудрость веков» в природно-этнографическом комплексе Горнокнязевска. Посетители смогут увидеть дефиле в национальной одежде, поучаствовать в творческих, кулинарных и спортивных мастер-классах, а также познакомиться с играми и игрушками селькупов. Для популяризации языкового наследия будет работать разговорный клуб на ненецком языке, пройдет презентация мобильного приложения по изучению хантыйского языка. В программе мероприятия также презентация книги «Ямальские лица Победы».

28 апреля в культурном центре «Наследие» состоится юбилейная творческая встреча «Я родом из тундры» с почетным гражданином ЯНАО Ниной Ядне. Непосредственно в праздничный день – 30 апреля – в Ямальской филармонии пройдет церемония чествования награждения старейшин, ветеранов и заслуженных деятелей округа, а также праздничные гуляния на площади у «Геолога».

30 апреля праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Ямала. Так, в Тазовском районе подготовлена фольклорная концертная программа, в Ямальском – тематическое мероприятие «Культурный код Ямала», в Муравленко состоится викторина «Малые народы – большая сила» и детский фестиваль «Ритмы тундры». В Новом Уренгое организуют этнофест «Дух традиций Севера», в Надыме проведут краеведческие посиделки «Этнокультурный код. Семейные традиции», в селе Самбург Пуровского района пройдет праздничная программа «Дружба северных народов», а в селе Халясавэй ямальцев ждут на праздничной программе «От края земли до сердца Родины: праздник коренных малочисленных народов России».

День коренных малочисленных народов Российской Федерации – один из самых молодых праздников страны. Памятная дата учреждена указом президента РФ Владимира Путина в ноябре 2025 года и приурочена к этому числу не случайно: 30 апреля 1999 года был принят федеральный закон, впервые законодательно закрепивший гарантии прав и интересов коренных малочисленных народов России, напоминает пресс-служба администрации ЯНАО.

Салехард, Елен Васильева

