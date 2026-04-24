Ямалец в состоянии алкогольного и наркотического опьянения насмерть забил женщину

На Ямале осужден мужчина, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения убил женщину.

Как сообщи «Новому Дню» в пресс-службе регионального СКР, в апреле 2025 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений сильно избил женщину, от чего она скончалась на месте.

Также в апреле он дважды заказывал наркотическое средство в значительном и крупном размере, однако, на месте тайников-закладок наркотик не обнаружил. После он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а в последующем по координатам в его телефоне наркотическое средство обнаружено и изъято.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 25 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Телефон осужденного был конфискован.

Муравленко, Елена Васильева

