Приставы вернули ребенка матери – отец увез его на Ямал еще во младенчестве

На Ямале приставы изъяли и передали матери ребенка, которого отец во младенчестве забрал и увез в Муравленко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, история началась в Нижегородской области. После развода мужчина под предлогом провести время с ребенком, вопреки всем договорённостям и нормам закона, забрал дочку и уехал с ней на Ямал. Ребёнку на тот момент не исполнилось и полугода.

Бывшая супруга несколько лет пыталась вернуть дочь. В апреле 2026 года сотрудниками отделения судебных приставов

по Муравленко в отношении гражданина Г. возбуждено исполнительное производство.

В кратчайшие сроки он обязан был передать ребенка матери.

Как сообщает пресс-служба службы судебных приставов по ЯНАО, до изъятия ребенка судебный пристав поговорил с отцом и пояснил, что решение суда по возврату дочери надо будет выполнить.

В настоящее время женщина с малолетним ребенком находятся в безопасном месте под наблюдением специалистов, которые помогают им выстроить доверительные отношения. На это потребуются время, терпение и профессиональная поддержка, учитывая, что для девочки мать является малознакомым человеком после длительной разлуки, отмечают в ФССП по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube