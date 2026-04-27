В Ямальском районе спасатели помогли людям, у которых ночью в тундре сломался в снегоход

В Ямальском районе спасатели помогли местным жителям, которые застряли в тундре, потому что сломался снегоход.

Как сообщает ЕДДС, телефонное сообщение поступило от гражданина Я., который сообщил, что недалеко от села Яр-Сале у них сломался снегоход, мужчина попросил помочь в эвакуации.

Звонок поступил в ночь на 26 апреля 2026 года. Группа Ярсалинского поисково-спасательного подразделения ГБУ «Ямалспас» оперативно прибыла на место происшествия. В 00:35 спасатели доставили всех участников инцидента в село Яр-Сале.

Медицинская спасенным людям не потребовалась.

Салехард, Елена Васильева

