Предприниматель нанял двух человек без квалификации – один погиб, другой серьезно пострадал

На Ямале СКР возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Нового Уренгоя. В декабре 2025 года он нанял двух человек без квалификации – для проведения работ в многоквартирном доме. Потерпевшие монтировали систему вентиляции и при подключении тепловой пушки допустили утечку газа. Произошел пожар, в результате которого один рабочий погиб, другой получил ожоги 15 процентов тела.

По материалам прокуратуры следователями СУ СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека).

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

