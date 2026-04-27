Матери погибшего бойца пришлось через прокуратуру добиваться компенсаций

Мать погибшего бойца СВО обратилась в прокуратуру, чтобы получить положенные выплаты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, женщина сообщила, что права ее семьи нарушены со стороны регионального департамента социальной защиты населения. Чиновники отказали семье участника СВО в назначении единовременной выплаты в связи с гибелью бойца по причине прохождения службы в добровольческом формировании.

По иску городского прокурора судом принято решение о взыскания в пользу родственников погибшего военнослужащего единовременной выплаты в размере 3 млн рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

