Дмитрий Артюхов проинспектировал строительство многоэтажки и мерлзлотника

Губернатор Ямала вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским посетили стройплощадки многоквартирного дома, который возводится под переселение из аварийного жилья, подземного мерзлотника под Обдорским острогом и нового объекта предпринимательства на въезде в город.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО, на улице Мира завершается строительство семиэтажного жилого дома. Сейчас в квартирах проходит чистовая отделка. Дом полностью предназначен для переселения салехардцев из аварийного жилья. Всего в нем 109 квартир. Ввод в эксплуатацию планируется в июне этого года.

На территории под застройку и прилегающей раньше были расположены деревянные аварийные дома – они все расселены и снесены. Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский обсудили благоустройство, строительство дорожных проездов от нового дома. В этом районе будет проведен капитальный ремонт площади с установкой стелы «Город трудовой доблести».

Губернатор Ямала проверил ход капитального ремонта подземного мерзлотника под Обдорским острогом. Сейчас строители выполняют работы по нанесению черновой снежной штукатурки по всей площади объекта – это более двух тысяч квадратных метров. Это сохранит своды от осыпания. Работы по нанесению штукатурки планируют завершить до конца года. Также проводятся работы по обустройству северного входа в мерзлотник и созданию в нем определенного температурного режима – там необходимо постоянно поддерживать отрицательную температуру.

Следующий этап – выполнение работ по южному входу в мерзлотник, а также благоустройство территории возле него.

Мерзлотник появился в Салехарде в 1946 году. Уникальная система тоннелей, расположенная под холмом, когда-то служила ямальским рыбакам для долгосрочного хранения рыбы. После капитального ремонта здесь откроется музей вечной мерзлоты.

Салехард, Елена Васильева

