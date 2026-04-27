Следственный комитет разберется, почему в ямальской школе подрались ученицы

Следователи пришли в одну из школ в Ноябрьск. Поводом послужило сообщение в социальных сетях матери одной из учениц. Она рассказала, что ее дочь побили, травмы, полученные в ходе конфликта с другой ученицей, потребовали оперативного вмешательства медиков.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по предварительным данным 24 апреля между двумя ученицами произошел конфликт, В ходе ссоры одна девочка, действительно, получила травмы и была госпитализирована.

В рамках проверки следователи установят все детали случившегося и дадут юридическую оценку действиям или бездействию администрации учебного заведения. Уголовно-правовой анализ ситуации проводится по статье о халатности. Следователям предстоит выяснить, были ли соблюдены меры безопасности в школе и почему педагогический состав не смог предотвратить конфликт учениц.

Ноябрьск, Елена Васильева

