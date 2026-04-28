Кто и как будет обеспечивать безопасность на майских праздниках на Ямале – подробные разъяснения дали в правительстве

В правительстве ЯНАО прошло оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности. В частности, речь шла о праздновании 9 Мая, а также о том, как обезопастить объекты транспортной инфраструктуры, пришкольные лагеря.

В заседании антитеррортистической комиссии под руководством Дмитрия Артюхова приняли участие члены правительства, руководители силовых структур, федеральных и региональных органов власти, по видеоконференцсвязи – представители муниципальных образований.

Открыл заседание глава региона. Он затронул недавний инцидент в Новом Уренгое – мальчик пытался пронести в школу нож, был остановлен благодаря действиям учителя физкультуры и охранников. Губернатор обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы.

«Случай в Новом Уренгое доказывает, что если обращать внимание на конфликты детей, качественно выполнять обязанности по охране школ, можно предотвратить потенциальную беду. Вместе с тем же нас настораживает, что агрессивные способы решения вопросов становятся все более допустимыми. Это важно учитывать в профилактической работе с молодежью, с детьми «трудного возраста»», – отметил Дмитрий Артюхов.

Замдиректора департамента образования Сергей Бойченко прокомментировал, что в профильном ведомстве пристально следят за ситуацией в образовательных организациях. По каждому инциденту с детьми и родителями работают школьные психологи. Также принято решение о проведении родительских собраний.

«Сегодня в повестке традиционный вопрос подготовки к празднованию Дня Победы. Ежегодно в массовых общественных мероприятиях в этот день принимают участие множество горожан. В прошлом году только в Бессмертном полку прошли более 100 тысяч ямальцев. Все вопросы общественной безопасности прошу держать на особом контроле», – сказал Дмитрий Артюхов.

Начальник УМВД России по Ямалу генерал-майор полиции Сергей Костенко сообщил о готовности личного состава ямальской полиции обеспечивать охрану и правопорядок на территории округа в период майских праздников.

«Планируется задействовать в охране правопорядка до 800 сотрудников органов внутренних дел, а также служащих Росгвардии, представителей добровольных народных дружин, сотрудников частных охранных организаций. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен мобильный резерв. Личный состав органов внутренних дел с 1 мая будет переведен на усиленный вариант несения службы», – сообщил руководитель ведомства.

Места проведения массовых мероприятий проверят, в том числе кинологи со служебными собаками, будут оборудованы металлические ограждения и контрольно-пропускные пункты. Наружные наряды будут максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий.

С 1 по 12 мая будет обеспечена круглосуточная охрана монументов воинской славы, памятников и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны с привлечением работников ЧОП и дружинников.

О готовности к празднованию Дня Победы доложил и начальник регионального главного управления МЧС России, генерал-майор внутренней службы Олег Гилев. Он отметил, что во время празднования будет задействовано 38 закрытых объектов и 72 открытых площадки – парков, скверов, аллей и бульваров. На всех объектах в период празднования будет организовано дежурство сотрудников пожарного надзора и противопожарной службы.

Сотрудниками государственного пожарного надзора на задействованных объектах будет проведен комплекс профилактических мероприятий. Будут отработаны планы и карточки тушения пожаров, а также проведены занятия по решению пожарно-тактических задач.

Кроме того, на заседании обсуждали тему повышения безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих рассказала, что на территории округа есть четыре аэропорта, железнодорожные вокзалы в Лабытнанги, Новом Уренгое, Коротчаево, Ноябрьске, Пурпе и речной вокзал в Салехарде.

Крупные транспортные объекты делят на категории по важности и угрозам. Для остальных составлены паспорта безопасности, которые обновляются не реже одного раза в год или при существенных изменениях на объекте. Все объекты оснащены современными средствами транспортной безопасности, включая металлодетекторы, системы видеонаблюдения и интроскопы. Такой подход позволяет гибко и эффективно обеспечивать безопасность на всех уровнях транспортной инфраструктуры округа, уделяя особое внимание наиболее значимым и уязвимым объектам.

Также Сергей Бойченко рассказал о готовности пришкольных лагерей к старту летней оздоровительной кампании. В этом году будут работать 72 пришкольных лагеря в 12 муниципалитетах округа, в которых планируется пребывание более семи тысяч детей. Объекты обеспечены физической охраной на 100% и оснащены базовым комплексом инженерно-технических средств защиты: видеонаблюдением, сигнализацией с выводом на пульты Росгвардии, металлодетекторами, системой контроля и управления доступом.

21 апреля все образовательные организации округа, включая базы будущих пришкольных лагерей, участвовали во Всероссийских антитеррористических учениях. Перед открытием каждой смены будут проводиться дополнительные инструктажи, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

