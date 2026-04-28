Прокуратура проводит проверку обстоятельств летального ДТП под Ноябрьском

В Нобярьске прокуратура проводит провроку обстоятельство летального ДТП, которые произошло накануне 7 км автодороги «Подъезд к городу Ноябрьск».

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, 27 апреля водитель автомобиля KIA не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди КамАЗом. От удара легковушку выбросило на барьерное ограждение, потом вынесло на встречку, где случилось лобовое столкновение с грузовиком Shacman.

От полученных травм водитель KIA скончался на месте. Водители грузовиков не пострадали.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, на место происшествия выезжал заместитель прокурора города Артем Гордин.

Правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, которая находится на контроле прокуратуры, также будет дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube