На Ямале открыта продажа билетов на детский летний отдых.

Приобрести билеты могут родители, чьи заявки на получение путевки в лагерь уже одобрены. Чтобы купить билет со скидкой, необходимо быть обладателем Единой карты жителя Ямала с подтвержденным статусом проживания в округе.

Такая практика внедрена впервые по просьбам жителей автономного округа и реализуется совместно с авиакомпанией «Ямал».

Как только заявка в лагерь будет одобрена, в личном кабинете на портале «Детский отдых» появится кнопка «Оформить билет». При переходе откроется форма, в которой автоматически будет учтен выбранный способ трансфера – организованная группа или самостоятельный проезд, пояснили в пресс-службе администрации округа.

Вводить данные ребенка заново не требуется – вся необходимая информация уже заведена на портале, ее нужно только проверить. Важно корректно указать адрес электронной почты, на которую придут билеты после покупки. Родителям останется лишь подтвердить бронирование и оплатить билеты (если проезд не является полностью бесплатным). Проверка данных Единой карты жителя Ямала происходит автоматически, предоставление дополнительных справок не требуется.

Тариф действует только для прямых рейсов авиакомпании «Ямал». Купить билет можно как в одну сторону – только до лагеря, так и «туда и обратно». Это сделано для удобства родителей, которые по окончании смены не имеют возможности забрать ребенка самостоятельно.

Также для детей из многодетных семей открыта возможность покупки авиабилетов по специальному льготному тарифу.

Узнать актуальную информацию о заявке можно в личном кабинете на портале leto.yanao.ru, а также по телефонам горячей линии в рабочие дни с 08:30 до 17:00: +7 (912) 071-50-37, +7 (912) 071-50-39.

Салехард, Елена Васильева

