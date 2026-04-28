Гендиректор пойдет под суд за то, что нанял на работу рабочего без опыта – тот травмировался и умер

На Ямале следствие закончило расследование уголовного дела о гибели человека.
Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, трагический инцидент случился в поселке Харп.
Генеральный директор коммерческой организации допустил к выполнению совмещенных газоопасных и огневых работ потерпевшего, не имеющего квалификационного удостоверения и не обладающего профессиональными умениями. Во время выполнения работ произошло возгорание нефтепродуктов, попавших на работника и его одежду. С полученными ожогами мужчина был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.
В настоящее время расследование завершено, следствием собрана достаточная доказательная база, материалы уголовного дела с утвержденным органами прокуратуры ЯНАО обвинительным заключением переданы в суд.
Салехард, Елена Васильева
