Гендиректор пойдет под суд за то, что нанял на работу рабочего без опыта – тот травмировался и умер

На Ямале следствие закончило расследование уголовного дела о гибели человека.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, трагический инцидент случился в поселке Харп.

Генеральный директор коммерческой организации допустил к выполнению совмещенных газоопасных и огневых работ потерпевшего, не имеющего квалификационного удостоверения и не обладающего профессиональными умениями. Во время выполнения работ произошло возгорание нефтепродуктов, попавших на работника и его одежду. С полученными ожогами мужчина был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.

В настоящее время расследование завершено, следствием собрана достаточная доказательная база, материалы уголовного дела с утвержденным органами прокуратуры ЯНАО обвинительным заключением переданы в суд.

Салехард, Елена Васильева

