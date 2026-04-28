Губернатор Ямала пройдет курс по оказанию первой медпомощи

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в профессиональный праздник встретился с работниками скорой помощи. В центре медицины катастроф были вручены награды и обсуждены актуальные рабочие вопросы.

Как написал Артюхов в своих социальных сетях, медики попросили обновить аппарат непрямого массажа сердца и закупить современные рации. «Вопрос решим. В работе скорой нет мелочей: когда счёт идет на минуты, всё должно работать чётко», – отметил Артюхов.

Кроме того он сообщил, что руководством местных медработников пройдет курс по оказанию первой помощи. «Сделать это может каждый желающий – так подготовку только с начала года прошли уже 1800 горожан. Получить эти навыки никогда не лишне, они могут пригодиться в самый неожиданный момент», – пояснил Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

