Ямальчанка отдала мошенникам почти 6 млн рублей, веря в то, что занимается инвестициями

Как сообщает канал «Кибер Ямал» в МАКСе, мошенник из мессенджера предложил женщине заработать. Поверив обещаниям высокого дохода, жертва месяц переводила деньги на 7 разных телефонных номеров. В обще словжности, было отдано почти 6 млн рублей.

В итоге мошенники с деньгами скрылись, а ямальчанка пошла в полицию.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube