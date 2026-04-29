Ямальчанка отдала мошенникам почти 6 млн рублей, веря в то, что занимается инвестициями

Ямальчанка отдала мошенникам несколько миллионов, будучи уверенной в том, что занимается инвестициями.
Как сообщает канал «Кибер Ямал» в МАКСе, мошенник из мессенджера предложил женщине заработать. Поверив обещаниям высокого дохода, жертва месяц переводила деньги на 7 разных телефонных номеров. В обще словжности, было отдано почти 6 млн рублей.
В итоге мошенники с деньгами скрылись, а ямальчанка пошла в полицию.
Новый Уренгой, Елена Васильева
