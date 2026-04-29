Среда, 29 апреля 2026, 11:10 мск

Ямальчанка отдала мошенникам почти 6 млн рублей, веря в то, что занимается инвестициями

Ямальчанка отдала мошенникам несколько миллионов, будучи уверенной в том, что занимается инвестициями.
Как сообщает канал «Кибер Ямал» в МАКСе, мошенник из мессенджера предложил женщине заработать. Поверив обещаниям высокого дохода, жертва месяц переводила деньги на 7 разных телефонных номеров. В обще словжности, было отдано почти 6 млн рублей.

В итоге мошенники с деньгами скрылись, а ямальчанка пошла в полицию.

Новый Уренгой, Елена Васильева

