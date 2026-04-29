На Ямале начали развертывать международную арктическую научную станцию «Снежинка».

Ямало-Ненецкий автономный округ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подписали трехстороннее соглашение. Документ завизировали Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Первым и ключевым этапом станет развертывание полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Полярного Урала. На «Снежинке» будут развиваться «зеленая» энергетика, космические технологии, испытания беспилотных систем и климатический мониторинг. МФТИ обеспечит полный цикл руководства проектом – от фундаментальных физических исследований до создания инженерных образцов техники, способной работать в экстремальных условиях Арктики.

«Исследования, которые будут вестись на международной арктической станции «Снежинка», технологии, которые разработают ученые, качественно изменят жизнь на Севере. Рассчитываем, что именно здесь будут рождаться практические решения для безопасного строительства в условиях вечной мерзлоты, эффективной энергетики и других критически важных сфер. Научная работа, которая развернется на «Снежинке», будет одинаково важна и для Ямала, и для всех регионов Арктической зоны страны. Сейчас весь мир проявляет огромный интерес к Арктике – это точка глобального притяжения. И наша станция, которую мы создаем в партнерстве с ведущим профильным институтом – МФТИ, станет новым уровнем той большой работы по изучению арктического климата и криолитозоны, которую Ямал уже ведет. Мы уверены, что «Снежинка» займет достойное место в мировой науке и станет центром притяжения для передовых международных исследований», – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Проект уже привлекает международное внимание. Китайская сторона подтвердила готовность не только к углублению научной кооперации, но и к прямым поставкам высокотехнологичного оборудования для оснащения станции. Министерство науки и технологий КНР определило Харбинский инженерный университет в качестве ключевого партнера для российского координатора проекта – МФТИ. Консультативную и экспертную поддержку в области арктических энергетических систем предоставит Тайюаньский технологический университет – один из ведущих китайских вузов, обладающий уникальным опытом создания и эксплуатации автономных энергоустановок, в том числе в условиях Антарктиды. Главным индустриальным партнером с китайской стороны выступит концерн Ковэй/Coway, который обеспечит поставку ключевых компонентов для энергетической инфраструктуры станции.

«С китайской стороной согласован проект соответствующего соглашения о сотрудничестве, ведется проработка сроков и места его подписания. Все заинтересованные научные и образовательные организации, а также компании КНР могут присоединиться к этому проекту. Россия открыта к развитию взаимовыгодного научного сотрудничества в Арктике и готова рассмотреть возможные предложения и других стран, включая Индию, которая также проявляет интерес к «Снежинке», – подчеркнул ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

На первом этапе усилия сторон будут сконцентрированы на создании инфраструктуры водородного полигона. В 2026-2027 годах правительство ЯНАО обеспечит подготовку площадки, транспортную доступность и энергоснабжение вахтового комплекса. МФТИ, выступая головным научным интегратором, уже в этом году приступит к поставке, монтажу и пусконаладке уникального исследовательского оборудования, приобретенного в рамках федерального проекта «Чистая энергетика».

В периметр будущей станции войдет специализированный центр приема и обработки данных с космических спутников. Расположение «Снежинки» в приполярной зоне дает уникальное преимущество: здесь пересекаются траектории орбитальных группировок, включая аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и связи. Это позволит создать на базе станции надежный наземный комплекс для оперативного получения информации о состоянии арктического региона, ледовой обстановки на Северном морском пути, мониторинга чрезвычайных ситуаций и передачи данной информации в центры управления в реальном времени.

Планируются на научной станции и испытания беспилотных систем нового поколения. Для этого будут созданы испытательные полигоны. Здесь будут отрабатываться технические решения и технологии управления беспилотной техникой в условиях низких температур, сильного ветра и обледенения, особенностей геомагнитного поля и неустойчивой спутниковой навигации. Для МФТИ и индустриальных партнеров это возможность усовершенствовать отечественные разработки, критически важные для освоения Арктической зоны РФ.

Еще один важнейший блок будущей программы – развертывание высокоточной метеорологической станции, лабораторий климатического и экологического мониторинга. «Снежинка» расположена в зоне вечной мерзлоты, состояние которой является одним из индикаторов глобальных изменений климата. Непрерывные ряды данных, которые будут собираться учеными МФТИ и их коллегами из дружественных стран, позволят строить более точные модели прогнозирования погоды и оценивать устойчивость грунтов, что напрямую влияет на безопасность строительства и добычи полезных ископаемых в регионе.

«Станция «Снежинка» проектируется как научно-технический городок полного цикла. Водородный полигон даст нам «чистую» энергию, центр обработки данных – связь с космосом, полигон беспилотной техники – мобильность, система управления – искусственный интеллект, а метеостанция – понимание окружающей среды. Все это вместе создает уникальный арктический кластер, аналогов которому нет ни у кого в мире», – заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Уже в 2027 году на полигоне начнутся первые испытания инновационных ВИЭ и водородных установок, натриевых систем накопления энергии, наземных средств космической связи и ДЗЗ, различной беспилотной техники, интеллектуальных систем управления, а к 2028 году будет утверждена комплексная программа НИОКР до 2030 года, которая окончательно закрепит за станцией статус международной мультидисциплинарной лаборатории под открытым небом.

Салехард, Елена Васильева

