СФР пояснил, когда ямальчанам в связи с праздниками придут соцвыплаты

Соцфонд России пояснил, по какому графику в связи с майскими праздниками будут приходить выплаты пособй ямальчанам.

«29 апреля, 5 и 8 мая – дни зачисления выплат семьям с детьми на карты «МИР» и счета в банках за апрель 2026 года от Отделения СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу. Если дата выплат совпадает с выходным днем, денежные средства переводятся на банковские счета в предшествующий рабочий день», – пояснили ф отделении ямальского СФР.

Таким образом, 29 апреля будет осуществлены выплаты, которые приходятся на 3 мая, а именно:

– единое пособие;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

– ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Страховые и социальные пенсии за май региональное Отделение СФР на банковские карты «МИР» перечислит пенсионерам – северянам:

– 5 мая – Надымского, Пуровского, Тазовского, Красноселькупского районов, городов Губкинский, Ноябрьск, Муравленко

– 8 мая (перенос с 10 мая) – Шурышкарского, Ямальского, Приуральского районов и городов Лабытнанги, Новый Уренгой, Салехард

– 21 мая – пенсионерам, которым назначена пенсия впервые либо восстановлена выплата с 1 марта 2026 года.

Выплаты через отделения Почты России будут производиться в зависимости от графика работы конкретного отделения по месту проживания гражданина.

Салехард, Елена Васильева

