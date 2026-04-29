В Салехарде вскрыта схема ухода от налогов на 216 млн рублей

В Салехарде в суд ушло дело об уходе от налогов на 216 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, житель ямальской столицы обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствие выяснилось, что руководитель ООО «СМУ-95» в период с января 2019 года по декабрь 2021 года умышленно уклонился от уплаты НДС на прибыль организации. Для этого в налоговые декларации были включены ложные данные и поданы в налоговую Москвы. Общая сумма недоимки составила более 216 млн рублей.

Действия виновного лица установлены при проведении налоговой проверки его деятельности как руководителя организации за три финансовых года при составлении в отчетный период деклараций по налогам на добавленную стоимость и на прибыль.

В ходе предварительного следствия обвиняемым недоимка по неуплаченным налогам погашена в полном объеме.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube