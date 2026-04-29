российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 апреля 2026, 20:19 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Предприниматель набрал на Ямале подрядов и ничего не сделал – теперь он может сесть на 10 лет

Коммерсант из Челябинска набрал на Ямале контрактов и не выполнил своих обязательств. Теперь он может получить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, руководитель ООО «Альянс» набрал подрядов по ликвидации свалок, сносу аварийного дома на территориях поселка Пангоды и село Газ-Сале. Работы выполнены не были, но в администрацию поселка Пангоды Надымского района и администрации села Газ-Сале Тазовского района коммерсантом были направлены документы об обратном. Таким образом, челябинец похитил более 9 млн рублей из бюджетов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,