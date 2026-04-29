На Ямале в честь дня победы состоится более 1000 мероприятий разного формата

На Ямале в честь 81-й годовщины Победы состоится более 1000 мероприятий на разный вкус и разных форматов.

Как ожидается, с 1 по 11 мая к празднованию присоединится свыше 100 тысяч ямальцев и гостей региона.

Ключевые события запланированы в рамках разноформатной всероссийской акции памяти «Бессмертный полк», рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

По всему округу уже реализуются проекты #ОкнаПобеды и «Стена Памяти». С 4 мая в рейс отправится тематический рейсовый автобус в Надыме, 7 мая в Муравленко создадут огненную картину «Орден Великой Отечественной войны» из 15 тысяч свечей, 8 мая в Национальной библиотеке Ямала состоится финал читательского турнира «Голос Победы». Также будут организованы автопробеги в Новом Уренгое, Губкинском и Шурышкарском районе.

9 мая во всех городах и поселках округа пройдут торжественное поднятие копии Знамени Победы, праздничные шествия, концерты, «Вальс Победы», полевые кухни, выставки и мастер-классы.

Бессмертный полк в этом году традиционно пройдет в двух форматах: онлайн-шествие и непосредственно народное.

Заявку на онлайн-шествие можно подать до 6 мая на сайте Бессмертного полка России, а также во ВКонтакте, Одноклассниках или в мессенджере МАКС. Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы на экранах всей страны. Первыми его увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны – в Калининградской области.

Народные шествия Бессмертного полка в этом году пройдут в 45 населенных пунктах Ямала. Жители каждого муниципалитета выйдут на центральные площади, чтобы почтить память своих родных – участников Великой Отечественной войны: фронтовиков, работников тыла, блокадников. Помимо портретов героев, ямальцы также могут нанести изображение своих близких на одежду.

Сохраняя память о победителях того времени, также будет организован Бессмертный полк на передовой, где бойцы СВО разместят портреты своих родственников – фронтовиков – непосредственно на боевых позициях, запишут видео с рассказами о них и поздравления с Днем Победы.

Уникальные форматы, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне уже стартовали в округе. Так, в Ямальском районе прошел лыжный забег «Марафон Победы», в Приуральском районе ямальцы совершили восхождение на гору Поу-Кеу, где на высоте 876 метров над уровнем моря развернули масштабную копию Знамени Победы. Кроме того, более семи тысяч жителей округа приняли участие в «Диктанте Победы». В этом году мероприятие прошло на 186 площадках по всему округу, самыми необычными локациями стали этночум в Приуральском районе и рейс авиакомпании «Ямал» Новый Уренгой – Сочи.

Салехард, Елена Васильев

