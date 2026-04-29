«Чумовой капитал» и «IT-стойбища» помогают малым народам Урала сохранять традиции (ФОТО)

Уральский полпред президента Артем Жога на Совете по вопросам коренных малых народов Севера (КМНС) вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым и губернаторами регионов обсудил задачи по поддержке ненцев, хантов, селькупов и других малочисленных народов.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, сейчас в регионах Урала проживают 82 тысячи представителей КМНС, почти 23 из них ведут традиционный образ жизни и живут в тундре.

«На Урале, особенно в Югре и на Ямале, накоплен большой опыт в этой сфере. Действуют разнообразные социальные инструменты помощи: предоставление «чумового капитала», оборудование IT-стойбищ, выделение грантов, широкое празднование Дня оленевода, создание должности уполномоченного по правам КМНС и другие», – подчеркнул Артем Жога.

Среди наиболее актуальных проблем хантов и манси – доступ к качественным социальным услугам, предоставление медицинской помощи, образование, поддержка языков, взаимодействие с недропользователями, охота и добыча рыбы.

Салехард, Елена Владимирова

