Из-за нарушений техники безопасности двух рабочих завалило в траншее мерзлой землей

На Ямале в суд отправляется дело смерти двух рабочих в траншее с трубой канализации.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагический инцидент случился 27 февраля 2026 года в Тарко-Сале. Начальник участка допустил к выполнению земляных работ по раскопке трубы канализации двоих работников. В процессе произошел обвал промерзшего грунта стенки траншеи, которым засыпало двоих мужчин. Оба пострадавших скончались от асфиксии и полученных травм на месте происшествия.

Следователи, работавшие по уголовному делу, пришли к выводу, что трагедия случилась из-за нарушений правил безопасности.

Обвинения были предъявлены начальнику участка. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств для предъявления фигуранту обвинения и завершения расследования, уголовное дело с утвержденным органами прокуратуры ЯНАО обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

