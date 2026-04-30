В агрофирме «Толькинская» почти год не платили зарплату работникам

Большой долг по зарплате выявила прокуратура в ходе проверки ООО «Агрофирма «Толькинская».

Установлено, что перед 53 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате свыше 16,9 млн рублей. Деньги люди не получали с января по декабрь 2025 года.

Прокурор района возбудил административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Директору предприятия назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

В настоящее время по решению суда организация признана банкротом, открыто конкурсное производство.

Ситуация по выплате работникам заработной платы находится на контроле, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube