Северный морской путь пока не сможет заменить Суэцкий канал

На фоне глобальной перестройки международных маршрутов Северный морской путь (СМП) всё чаще называют перспективной альтернативой Суэцкому каналу, однако ряд сдерживающих факторов пока не позволяет реализовать этот потенциал в полной мере. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель гендиректора компании «Холдинг Финанс Брокер» Сергей Поляков.

«СМП действительно обладает большим внутренним потенциалом, но пока что активно используется только для специфических грузов. По расстоянию он действительно короче, чем традиционный путь через Суэц, но на деле доставка может занимать около месяца, потому что грузовые суда идут только в сопровождении ледоколов. В итоге расхождение с маршрутом через Суэцкий канал всего 7-10 дней, что не так уж сильно влияет на цену логистики», – отметил он.

Среди других сдерживающих факторов эксперт назвал недостаточно развитую портовую инфраструктуру на Севморпути, которая пока заметно уступает суэцкой, а также ограниченный ледовый флот и низкий уровень цифровизации маршрута.

В долгосрочной перспективе, добавил Поляков, Северный морской путь может стать стабильным международным коридором, дополняющим южный маршрут, что позволит снизить зависимость глобальной торговли от единственного ключевого направления, передают «Вести-Ямал».

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube