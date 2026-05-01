Путин в Москве встретился с семьей с Ямала

Москва (Новый День, Елена Васильева)– Президент России Владимир Путин встретился в Москве с семьей с Ямала. Общение прошло в рамках просветительского марафона Знание.Первые, который проводится Российским обществом «Знание» и приурочен к Году единства народов России.

Перед началом встречи Путин посетил выставку Знание.Герои, посвященную участникам специальной военной операции. Его сопровождали генеральный директор общества «Знание» Михаил Древаль, а также ветераны СВО Родион и Кристина Пуйко из Салехарда, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Супруги Пуйко в 2022-м приняли решение добровольцами отправиться вместе в зону спецоперации. Кристина работала медсестрой, Родион сражался непосредственно на передовой, прошел путь от рядового бойца до командира штурмового отряда.

Кристина рассказала президенту о своей семье. Ее отец сейчас продолжает службу в зоне СВО. Брат поступил в военную академию и планирует стать военным нейрохирургом. Родион поблагодарил Владимира Путина за поддержку бойцов, вернувшихся к мирной жизни, в частности, за кадровые программы, которые сегодня действуют во всех регионах. Родион – участник программы «Герои Ямала», также супруги получают высшее образование.

Семья Пуйко поблагодарила Владимира Путина за выделение Дня коренных малочисленных народов России в отдельный праздник, а также за присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин отметил высокие темпы развития столицы Ямала.

После выставки глава государства пообщался с представителями коренных малочисленных народов в камерной обстановке. Среди приглашенных, кроме семьи Пуйко, был Дмитрий Лаптандер. Житель Аксарки родом из потомственной семьи оленеводов, сегодня он работает в администрации района, но в свободное время выезжает в чум к родителям. Дмитрий задал вопрос Президенту страны о будущем статусе ненецкого народа. Он отметил, что благодаря помощи региона, с каждым годом в семьях рождается все больше детей.

«У нас в регионе большая социальная поддержка коренных малочисленных народов Севера, и нас становится больше. По последней переписи населения численность ненцев выросла на 11,5% и приближается к 50 тысячам. В связи с этим появляются опасения, что мы можем потерять статус коренного малочисленного народа. Поэтому у меня вопрос: перейдя порог 50 тысяч, сможем ли мы сохранить статус коренного малочисленного народа и связанные с ним гарантии», – спросил Дмитрий Лаптандер, житель Аксарки.

Владимир Путин отметил, что задача государства – сохранить и поддержать представителей коренного малочисленного населения страны. Учитывать здесь будут не только численность этноса, но и непростые условия проживания. Поэтому все гарантии обязательно сохранятся.

«Поддержка коренных народов связана в первую очередь с малочисленностью и со стремлением поддержать определенные этносы, сохранить их. Но 50, 60, 100 тысяч – это все равно не такое большое число. Политика государства направлена не только на то, чтобы сохранить этнос, но она еще обусловлена сложными условиями проживания. Вы с детства это видите. Конечно, современные достижения цивилизации в чумы доходят, но условия жизни сложные. Поэтому мы, безусловно, будем продолжать поддержку людей, которые в таких условиях живут. Вы сейчас обратили на это внимание, и мы обязательно с правительством решим этот вопрос», – подчеркнул Владимир Путин.

В этом году День коренных малочисленных народов в России отмечается впервые – праздник учрежден указом главы государства в ноябре 2025 года. В стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них – неотъемлемая часть России и ее неповторимого многообразия, хранитель уникальных традиций, культур, характеров.

На Ямале к коренным малочисленным народам Севера относятся ненцы, ханты и селькупы. В округе проживает свыше 48 тысяч представителей коренных народов, из которых около трети ведут традиционный образ жизни.

