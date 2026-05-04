Ямальчанки прогулялись по магазинам с чужой банковской картой

Две жительницы ямальского села Яр-Сале пойдут под суд за то, что попользовались чужой банковской картой.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, в январе 2026 года обвиняемые, одна из которых несовершеннолетняя, украли банковскую карту знакомого им мужчины. После этого обвиняемые пошли с ней по магазинам и потратили более 18 тысяч рублей. В ходе следствия ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме. Однако дело о краже все равно отправляется в суд.

Следствием собрана достаточная доказательная база, наказание для обвиняемых определит судья.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube