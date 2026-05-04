Житель Пуровского района лишился машины и 200 тысяч рублей из-за любви выпить

Житель Пуровского района лишился машины за любовь к выпивке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 39-летний местный житель в июне 2025 года уже привлекался к административной ответственности за то, что садился за руль пьяным. Однако он снова оказался состоянии алкогольного опьянения за рулем своей машины – в Тарко-Сале его поймал патруль ГАИ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Автомобиль «Форд Фокус» обвиняемого был конфискован и обращен в доход государства.

Салехард, Елена Васильева

