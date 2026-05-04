Строительная фирма заплатит государству 50 тысяч за плиточника-нелегала

Строительная фирма из Лабытнанги заплатит государству за содержание и выдворение из страны своего нелегального работника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, ООО «Альфастрой» наняла плиточником гражданина Таджикистана. При этом у мужчины не было регистрации и патента на работу.

Нелегала привлекли к административной ответственности, ему были назначены наказания в виде штрафов и административного выдворения, в связи с чем он находился в Центре временного содержания иностранных граждан до фактического выезда.

Стоимость содержания иностранца, в том числе его медицинского обследования за счет бюджетных средств на протяжении 43 дней составила более 50 тысяч рублей.

В этой связи прокурором города в защиту интересов Российской Федерации направлен иск в суд о взыскании с предприятия расходов, связанных с административным выдворением иностранного гражданина.

Судом требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Лабытнанги, Елена Васильева

