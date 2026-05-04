На Ямале начался ледоход. Жители села Горки Шурышкарского района утром в понедельник, 4 мая, стали свидетелями первых подвижек льда на Большой Оби, сообщает агентство «Мужи-Информ».

По словам местных жителей, ледовая масса прошла по Оби почти 100 метров. По данным на утро 4 мая, первая голова на Оби готовится покинуть территорию Томской области.

«Голова ледохода на Оби за прошедшую ночь подошла еще ближе к Югре. Через 25 километров она покинет территорию нашей области», – сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в МАКС.

Вторая голова ледохода на Оби уже находится в Югре. За сутки она прошла в ХМАО чуть больше 30 километров. Накануне голова была у поселка Горнореченск Октябрьского района, сообщили югорские спасатели, которых цитирует «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

