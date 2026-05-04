Ямалец получил пожизненное за изнасилование и двойное убийство

Ямалец получил пожизненный срок после того, как совершил изнасилование и двойное убийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, на скамье подсудимых оказался 59-летний Аркадий Тырлин.

В декабре 2025 года он с двумя знакомыми женщинами распивал спиртное в частном доме на территории Шурышкарского района. В ходе застолья он утащил в соседнюю комнату одну из собутыльник и там изнасиловал. После этого, опасаясь уголовной ответственности, обвиняемый решил обеих женщин убить. Для совершения преступления он сначала применял топор, а потом еще одну из жертв задушил.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, особую общественную опасность преступлений, приговорил Тырлина к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube