Через 5 лет средняя зарплата на Ямале достигнет 200 тысяч рублей

В России сформировалась группа регионов, где медианная зарплата может превысить 200 тысяч рублей в ближайшие годы. Быстрее всего к этому уровню подойдут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Татарстан, следует из наблюдений РИА «Новости».

По оценкам аналитиков, в ЯНАО половина работников может выйти на такой уровень уже через пять лет и восемь месяцев. В числе лидеров также Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – там достижение планки в 200 тысяч рублей возможно в пределах семи лет при сохранении текущих темпов роста.

В среднем по России медианная зарплата может достичь этого уровня чуть более чем через восемь лет. При этом разрыв между регионами остается значительным: в ряде субъектов Северного Кавказа на это потребуется более 13 лет, а в Ингушетии – до 22 лет.

Исследование показывает, что ключевую роль играют темпы роста доходов. За последние пять лет зарплаты в стране увеличились почти вдвое, среднегодовой рост составил 14,6%. Самую высокую динамику продемонстрировал Татарстан, где доходы выросли более чем в 2,2 раза.

Различия по регионам частично сглаживаются с учетом покупательной способности, однако остаются заметными. Высокие зарплаты в северных регионах во многом компенсируются более высокими ценами, что влияет на реальный уровень доходов.

Салехард, Елена Васильева

