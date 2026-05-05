Ямалец отправляется под суд за истязания женщины и убийство знакомого

Житель Тазовского района Ямала пойдет под суд за систематические издевательства над женщиной и убийство знакомого.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе следствия было установлено, что обвиняемый в ходе злоупотребления алкоголем систематически бил свою знакомую по лицу. Также он применял к ней нож – резал ноги, причиняя потерпевшей физические и психические страдания.

Кроме того, 8 марта текущего года в поселке Тазовский обвиняемый, будучи пьяным, ударом ножом в грудь убил своего знакомого.

После убийства, обвиняемый с помощью своей родной сестры и знакомого положил тело в хозяйственную сумку и вынес на улицу, а его одежду выбросили на мусор.

Материалы уголовного дела с утвержденным органами прокуратуры ЯНАО обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время в отношении соучастников в отдельное производство выделены материалы по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Салехард, Елена Васильева

