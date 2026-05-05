На Ямале готовят к открытию 74 летних лагеря

На Ямале этим летом будут работать 74 летних лагеря. По плану в них будут отдыхать порядка 7 тысяч детей.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ЯНАО, 72 лагеря будут работать на базе образовательных организаций, 2 – на базе спортивных комплексов. Работы лагерей труда и отдыха, палаточных лагерей на территории округа в летнюю оздоровительную кампанию 2026 года не планируется.
На данный момент все учреждения готовятся к приему детей и началу смен, соответствие санитарному законодательству контролируется Роспотребнадзором.
За пределами округа организуют отдых для шести тысяч детей. Две тысячи детей отдохнут на курортах Краснодарского края, полторы тысячи – в Крыму, еще столько же – поедут в Тюменскую область.
Салехард, Елена Васильева
