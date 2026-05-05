Ямал готовится к ледоходу: прилетели чайки, на реках режут лед

Ямал ждет начала ледохода на Оби. Жители Салехарда в понедельник, 4 мая, наблюдали в небе над городом чаек, предвещающих подвижки льда на реке.

«Видела над городом чайку. Примета есть: прилетели чайки – через две недели лед пойдет. Значит, числа 18-го, плюс-минус, начнется ледоход», – рассказала «Красному Северу» жительница столицы Ямала.

По данным на 4 мая, двухголовый ледоход на Оби прибавил ходу. Одна голова покинула территорию Томской области и зашла в Югру. Вторая движется в ХМАО и была в Нижневартовском районе. В районе Нижневартовска уровень воды в Оби утром 5 мая составил 723 сантиметра, поднявшись за сутки на 63 сантиметра.

Тем временем, на Ямале уже идут противопаводковые мероприятия – чтоб избежать ледяных заторов, на реках Сыня, Пур, Пякупур и Айваседапур начата резка льда.

Как сообщает региональный депатрамент природных ресурсов, общая протяженность участков, где был порезан лед, составила составила 21 км. Работы проводились в местах, где весной традиционно образуются заторы, – в районе Уренгоя, Овгорта и впервые на подступах к Тарко-Сале.

Во избежание несчастных случаев, выход на лед, а тем более выезд на технике, категорически запрещен. Нарушителей ловят и штрафуют.

Салехард, Елена Васильева

