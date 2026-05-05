Цифровизация повысит вероятность открытий новых месторождений в Арктике на 50 процентов

Цифровизация процессов на нефтегазовых предприятиях в Арктике позволит на 50% повысить вероятность открытия новых месторождений, а также международную инвестиционную привлекательность региона. Об этом ТАСС рассказал профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, доктор экономических наук Алексей Фадеев.

«Цифровизация, помимо главной задачи – снижения рисков для человека на производстве, позволяет сильно повысить экономическую привлекательность арктических нефтегазовых проектов», – сказал он.

Полное внедрение имеющихся на сегодня цифровых решений, по словам эксперта, на 50% увеличит вероятность открытия новых месторождений, а, например, в бурении и добыче – снизит расходы до $20 млрд в год, что существенным образом повысит конкурентоспособность российских проектов в Арктике.

Сегодня, подчеркнул профессор, в нефтегазовой отрасли уже активно используются беспилотные летательные и подводные шельфовые дроны, роботизированные буровые установки и «безлюдные» склады. Фадеев отметил, что в России уже действуют 40 так называемых интеллектуальных месторождений, которые обеспечивают 27% общего объёма добычи, сообщают «Вести-Ямал».

Москва, Елена Васильева

