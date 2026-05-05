Пьяная ямальчанка ударом ножом в сердце пыталась убить мужчину

Прокуратура Нового Уренгоя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.
Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, в марте 2026 года во время распития спиртных напитков между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла на кухне нож и нанесла им удар в область сердца мужчины.
Мужчина не умер благодаря тому, что свидетель преступления помешал женщине, а медики оказали потерпевшему своевременную помощь.
Теперь ямальчанка может получить до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.
Новый Уренгой, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»