Пьяная ямальчанка ударом ножом в сердце пыталась убить мужчину

Прокуратура Нового Уренгоя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.



Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).



По версии следствия, в марте 2026 года во время распития спиртных напитков между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла на кухне нож и нанесла им удар в область сердца мужчины.



Мужчина не умер благодаря тому, что свидетель преступления помешал женщине, а медики оказали потерпевшему своевременную помощь.

Теперь ямальчанка может получить до 15 лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

