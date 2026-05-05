На Ямале 29 мая пройдет Всероссийский субботник

29 мая на Ямале пройдет Всероссийский субботник. В последнюю пятницу текущего месяца жители округа смогут внести личный вклад в позитивные изменения своих населенных пунктов. Субботник проводится по всей стране в поддержку голосования за объекты благоустройства.

В более теплых регионах страны он прошел 25 апреля. На Ямале, в связи с климатическими особенностями, уборку перенесли на более подходящую для региона дату, пояснили «Новому дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Основные места – общественные территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мероприятие проводится при поддержке Минстроя России в рамках Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

«Субботник – это не просто генеральная уборка, а динамичная и социально-полезная общегражданская акция, трудовая инициатива, которая доказывает: перемены начинаются с каждого из нас. Когда люди сами наводят порядок в парке, где гуляют их дети, или убираются на набережной, которую сами выбрали для благоустройства, – рождается не просто чистота, а настоящее ощущение приверженности своей земле, что именно ты, который очистил пляж, посадил дерево, привел в порядок ограждения, МАФы – ее рачительный, внимательный и ответственный хозяин», – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

Вовлеченность и неравнодушие северян способствует развитию городской среды и благоустройства в населенных пунктах автономного округа. Для проведения субботника муниципалитеты уже определяют места, нуждающиеся в уборке. В населенных пунктах готовятся необходимые техника, оборудование и инструменты.

Принять участие в голосовании может каждый житель округа старше 14 лет. Выбрать понравившийся проект благоустройства можно самостоятельно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru или при помощи специального планшета у волонтера. В этом году больше 550 добровольцев помогают северянам проголосовать за понравившийся проект. Они рассказывают об объектах на пикетных точках, а также в ходе поквартирных обходов.

Всего на выбор жителям региона в этом году предложено 52 территории во всех муниципальных образованиях. Это скверы, аллеи и площади, парки и зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

Салехард, Елена Васильева

