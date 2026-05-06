На Ямале нашли живых одноклеточных, которым 39 тысяч лет

На Ямале найдены новые одноклеточные организмы. Специалисты Тюменского государственного университета извлекли из многолетнемёрзлых отложений живые микробы, ранее неизвестные науке. Этот слой вечной мерзлоты существует около 40 тысяч лет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Живая культура микроорганизма была выделена из керна, взятого на глубине около 9 метров. Образцы были взяты на второй надпойменной террасе реки Хейгияха в Надымском районе. Возраст образца составляет 39 тысяч лет, сообщают «Вести-Ямал».

Анализ показал, что новый вид принадлежит к обособленной эволюционной линии, родственной современным центрохелидным солнечникам. Эти хищные протисты живут в пресных и морских водоёмах, а также в почвах. Они передвигаются и охотятся с помощью тонких радиальных выростов клеточной мембраны. Их рацион включает бактерии, другие одноклеточные, грибы и мелких многоклеточных.

Учёные доказали, что на фоне климатических изменений и таяния вечной мерзлоты не только бактерии, но и сложноорганизованные хищные протисты могут сохранять жизнеспособность на протяжении геологических эпох. Возвращение таких генетически древних хищников в активные экосистемы может повлиять на структуру микробных сообществ почв и водоёмов. Однако масштаб этих эффектов пока не изучен.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

