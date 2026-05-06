Ямальское предприятие почти полтора года не платило зарплаты сотрудникам

На Ямале предприятие почему-то почти полтора года не платило зарплаты сотрудникам.

Как сообщает пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, нарушение трудового законодательства было выявлено в ходе проверки ООО «Логистика Ямала» – транспортное предприятие в поселке Пангоды.

Установлено, что перед шестью работниками организации образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 2,2 млн рублей – деньги они не получали с января 2025 года по апрель 2026 года. При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать заработную плату, денежные средства расходовались на иные цели.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовной ответственности виновного лица.

По результатам их рассмотрения в отношении директора предприятия следователями СУ СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Погашение задолженности по зарплате и расследование уголовного дела взято на контроль в прокуратуре.

Салехард, Елена Васильева

